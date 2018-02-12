محمد بن راشد يشهد إطلاق "التحالف العالمي للسعادة"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إطلاق "التحالف العالمي للسعادة" الذي يضم وزراء من 6 دول هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا.

وأكد سموه أن العالم بحاجة إلى صيغة جديدة للتحالفات الهادفة لخير الإنسان وسعادته.

وقال سموه "التحالف العالمي للسعادة يعبر عن رسالة تلتقي فيها دولة الإمارات مع تطلعات وآمال الشعوب حول العالم التي تطمح لمستقبل أفضل... حان الوقت لنجمع كحكومات على آليات عمل لتحقيق السعادة للناس والارتقاء بجودة حياتهم".

وأضاف سموه "سعادة الناس من وجهة نظرنا مقياس لكفاءة الأداء الحكومي وركيزة لتقييم السياسات والبرامج وقاسم مشترك لعمل القطاعين الحكومي والخاص... هذا التحالف فرصة لتبادل المعارف والخبرات والاستفادة من تجاربنا كدول ومناسبة لعرض رؤيتنا في دولة الإمارات لأهمية السعادة وما تشكله من غاية سامية لعمل الحكومة".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاستثمار في السعادة هو استثمار في الأمن والسلام والتعايش بين شعوب الأرض.

وقال سموه "السعادة عدو الكراهية والتطرف... ونتطلع إلى أن يؤسس التحالف الدولي للسعادة لتغيير إيجابي في العالم".

حضر إطلاق التحالف العالمي للسعادة.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات وممثلو الدول الأعضاء في التحالف وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

ويهدف "التحالف العالمي للسعادة " إلى تعميم مفهوم السعادة كأساس وغاية للتنمية والعلاقات بين الأمم وتبادل الخبرات وقياس أثر التجارب الرائدة في تكريس السعادة كنهج للعمل الحكومي في القطاعات كافة إذ جاء إطلاق هذا التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه "الحوار العالمي للسعادة" الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

وقع اتفاقية تأسيس "التحالف العالمي للسعادة" كل من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي ماريا مانويل ايتاو ماركيز وزيرة شؤون الرئاسة والتحديث الإداري في البرتغال ومعالي أولغا مارتا سانشيز أوفيدا وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا ومعالي دورين أبايف وزير الإعلام والاتصال في كازاخستان ومعالي ألينكا سميركولج وزير التنمية والمشاريع الاستراتيجية والتناغم المجتمعي في سلوفينيا وفرانسيسكو غوزمان – أورتيز رئيس ديوان الرئاسة في المكسيك.

وينص الإعلان المشترك للتحالف العالمي للسعادة على تحقيق عدد من الأهداف هي المساهمة الفعالة في تعزيز الحوار حول السعادة على المستوى العالمي ونشر المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات بشأن تطبيق سياسات السعادة على نطاق أوسع بين الدول الأعضاء وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز جهود تلك الدول.

كما نص الإعلان المشترك على عقد التحالف العالمي للسعادة اجتماعاً سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات لبحث الإنجازات والتطورات وتبادل الأفكار التي يمكن أن تساعد أعضاء التحالف في الارتقاء بالسياسات والبرامج وأطر العمل الرامية إلى تحقيق السعادة المستدامة للمجتمعات.