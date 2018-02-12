شرطة الفجيرة تعقد جلسة عصف ذهني لتطوير العمل الأمني

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جلسة عصف ذهني لأفراد المجتمع ومنتسبي القيادة، في فندق النوفوتيل، بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية بالإمارة، ضمن فعاليات مختبر الابتكار وذلك على هامش شهر الإمارات للابتكار، بهدف توليد الأفكار الابتكارية لتطوير العمل الأمني.

تضمنت الجلسة العديد من الأفكار والحلول المبتكرة لتطوير العمل الأمني على مستوى الإمارة.



وأكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة حرص القيادة على تحفيز منتسبيها نحو التميز في العمل الأمني وتقديم أفضل الحلول الابتكارية والإبداعية والتواصل مع الشركاء بهدف تبادل الأفكار بين جميع أفراد المجتمع بما يحقق توجهات قيادتنا الرشيدة.

وتم خلال جلسة العصف الذهني التي قدمتها النقيب مليحة العوضي مدير فرع الشكاوى والمقترحات بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة شرح وتعريف مفهوم الابتكار وتبادل الأفكار بين جميع المشاركين، والعمل على إيجاد أفضل الطرق للتميز في المجال الأمني بما يحقق توجهات قيادتنا الرشيدة.

حضر الجلسة سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة وسعادة العميد سعيد أحمد محمد الحلو نائب مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية وسعادة العميد دكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة والمدراء العامون ومدراء الإدارات وعدد من الضباط والأفراد.