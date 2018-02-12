البواردي ووزير دفاع نيوزلندا يبحثان علاقات التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي، اليوم الإثنين، رون مارك وزير الدفاع النيوزلندي والوفد المرافق له بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معالي وزير دولة لشؤون الدفاع بزيارة وزير الدفاع النيوزلندي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات ونيوزلندا.

وبحث معالي البواردي والوزير النيوزلندي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات والتطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء من الجانب النيوزلندي جون لينش نائب سكرتير وزير الدفاع النيوزلندي واللواء تيموثي جال قائد القوات النيوزيلندية المشتركة وانتوني هاورد الملحق العسكري النيوزلندي في أبوظبي.