افتتاح أعمال ملتقى تطوير الإجراءات والخدمات القضائية بوزارة العدل

الشارقة 24 – وام:

افتتح سعادة عبد الله عبد الجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للابتكار، الإثنين، بفندق النوفوتيل في الفجيرة، أعمال ملتقى مختبر "تطوير الخدمات والإجراءات القضائية" بحضور عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية بالدولة، وذلك ضمن فعاليات وزارة العدل في شهر الإمارات للابتكار.

وأكد الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة العدل، أن المختبر يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة الدائم إلى تقديم مبادرات وابتكارات تساهم في تحقيق رؤيتنا المتمثلة بالريادة في تحقيق العدالة، ورسالتها المتمثلة بالالتزام بتوفير نظام قضائي عادل من خلال تشريعات فعالة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وتقديم خدمات قانونية متميزة، وإلى تحقيق أحد أهدافنا الاستراتيجية المتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، مما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف إلى الانتقال بالدولة إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد وشركات الأعمال والقطاع الحكومي وترسيخها في صميم أنشطتها.

كما رحب الماجد في كلمته أمام الحضور، بجيمس ما كميلان الخبير الاستشاري في تكنولوجيا المحاكم في "المركز الوطني لمحاكم الدولة في الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكداً أن مختبر "تطوير الخدمات والإجراءات القضائية" يسعى إلى الوصول للمقومات والعناصر المطلوبة بهدف التميز في المحاكم من أجل تقديم خدمات قضائية فعالة وذات كفاءة عالية.

وأوضح ان الملتقى يتألف من ثلاثة محاور هامة هي تنظيم أدارة المحاكم ومواردها، ومدى تأثيرها على جودة وسرعة تنفيذ الإجراءات في تقديم الخدمات القضائية، وفعالية وكفاءة ادارة القضايا بنظرة شمولية لتحقيق العدالة المتكاملة، بجانب عرض لتجارب وممارسات عالمية ناجحة.