محمد بن زايد: "إكسبو 2020" حدث عالمي ومكسب كبير للإمارات

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقع إكسبو 2020 دبي في منطقة دبي الجنوب، الإثنين، للاطلاع على أحدث المستجدات وما تم إنجازه حتى اليوم على صعيد الإنشاءات والتحضيرات الجارية لاستضافة الحدث العالمي.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موقع إكسبو، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي عضو اللجنة العليا، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس اللجنة العليا لـ إكسبو 2020 دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وعدد من المسؤولين.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رؤساء ومدراء أقسام العمل على حجم الإنجاز الذي أحرزه فريق إكسبو 2020 دبي على صعيد الإنشاءات والتطوير والتشييد، والتحضيرات الجارية للمشاركة الدولية، ومساهمة ومشاركة شباب الوطن في تنفيذ المشاريع والخطط العمرانية والتسويقية لاستقبال ملايين الزائرين والمشاركين في إكسبو.

وقال سموه: "نحن فخورون باستضافة دبي إكسبو 2020.. مكسب كبير للإمارات وعوائد استثنائية سواء اقتصادية أو اجتماعية.. وقبل ذلك كله الثقة بقدراتنا في تعزيز وإثراء سمعة الإمارات عالمياً".

وأضاف سموه، أن إكسبو 2020 سيعزز من خطى التنمية في دبي والإمارات عموماً.. وهو حافز لمزيد من المشاريع التنموية التي ترسخ مكانة الإمارات عالمياً.. معرباً سموه عن ثقته بمواصلة الإنجازات التي نتطلع من خلالها إلى رفاه وسعادة المجتمع.

وقال سموه: "يفصلنا القليل عن إكسبو 2020 وحجم الإنجاز في هذا المشروع الضخم في تسارع مستمر.. والأيادي الإماراتية الشابة تضع باقتدار بصمتها فيه.. وثقتنا راسخة بقدرة أبنائنا على التحضير المتميز لخروج الحدث بأفضل صورة".

كما أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود أسرة إكسبو ورغبتهم في ترك بصمة سيسجلها التاريخ لدولة الإمارات.. مؤكداً سموه أن مثل هذا المشروع العملاق يمثل فرصة لبناء الكفاءات وتطوير إمكانات أبناء الوطن وإبراز قدراتهم للعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إننا نتطلع لاستقبال الملايين من أنحاء العالم في حدث سيكون علامة فارقة في مسيرة وطننا وسيترك أثراً مميزاً وإرثاً غنياً لأجيال قادمة وهي فرصة لإبراز ثقافتنا وتقاليدنا واحتفاءنا بزوارنا بما يعكس قيمنا الأصيلة وهويتنا العربية وعاداتنا في إكرام ضيوفنا وحسن استقبالهم".

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز مشاركة الشباب في رحلة التحضير لإكسبو 2020 دبي كما أكد على الدور المهم لآلاف المتطوعين الذين سيتم الاستعانة بهم لضمان تجسيد ثقافة وقيم دولة الإمارات من خلال "إكسبو 2020 دبي" الذي يُتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر 70% منهم سيأتون من خارج الدولة.

كما كان في الاستقبال.. سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار والمهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة محمد المبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما رافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.