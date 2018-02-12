رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون بوتين في ضحايا سقوط الطائرة الروسية

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة في ضحايا حادث سقوط طائرة الركاب الروسية والذي أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص العزاء والمواساة للرئيس الروسي والشعب الروسي الصديق ولأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الروسي.