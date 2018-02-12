شرطة أبوظبي: مهلة دفع المخالفات المرورية المخفضة تنتهي مطلع مارس المقبل

الشارقة 24 – وام:

تنتهي في الأول من مارس المقبل مهلة الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بخفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50% .

ودعا العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من الفترة الزمنية المتبقية للمهلة بإنجاز معاملاتهم عن طريق مركز إسعاد المتعاملين أو التطبيقات الذكية لشرطة أبوظبي التي تتوفر فيها الأيقونات الخاصة بخدمات الدفع والاستعلام عن المخالفات، موضحاً أن المخالفات على النظام الاتحادي وبدل حجز المركبات سترجع إلى قيمتها الأصلية السابقة بعد انقضاء المهلة الممنوحة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على إسعاد المتعاملين بتوفير خدمات التطبيق الذكي عن طريق أجهزة لوحية بمركز إسعاد المتعاملين ومساعدة السائقين في الاستعلام عن المخالفات المترتبة عليهم سواء أكانت على رقم المركبة أو رخصة القيادة أو الرمز المروري ودفعها عن طريق البطاقات الائتمانية.

واعتبر الخييلي مهلة دفع المخالفات المرورية حافزاً للتقيد بالقوانين واللوائح بما يعزز من جهود السلامة المرورية وتفادياً للنتائج المترتبة على المخالفات في ارتكاب الحوادث المرورية.