"الهلال" يمول مشروع إنشاء ثانوية في مدينة الحوطة بمحافظة شبوة اليمنية

الشارقة 24 - وام:



أبرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية لبناء وتشييد مبنى ثانوية مدينة الحوطة وضواحيها بمديرية ميفعة في محافظة شبوة اليمنية، استمراراً للدعم الذي تقدمه لقطاع التعليم في المحافظة.

وأكد محمد سيف المهيري ممثل هيئة الهلال الإماراتي بمحافظة شبوة أن الهيئة تحرص على تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطاع التعليم، وذلك لما للتعليم من أهمية بالغة في بناء العقل البشري والنهوض بثقافات الشعوب وإنشاء جيل متسلح بالفكر والمعرفة.

وقال إن دعم دولة الإمارات للشعب اليمني يأتي ضمن الخطة الإنسانية والإغاثية التي وضعتها لدعم المحافظات اليمنية المحررة، ومن ضمنها محافظة شبوة وإعادة تأهيل وإنشاء البنى التحتية في اليمن للمساهمة في تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد التي سببتها ميليشيا الانقلاب الحوثية.

وأضاف أن مدينة الحوطة تعد من المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المحافظة ولها إرث تاريخي وحضاري عريق وهي الآن في أشد الحاجة لمثل هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تخفيف العبء عن أهالي الطلاب، كما سيعمل على تسهيل إكمال المراحل الدراسية للطلاب الذين تعاني أسرهم من صعوبة في توفير تكاليف المواصلات اليومية لهم.