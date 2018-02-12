"الهلال" يوزع مساعدات غذائية على أسر الشهداء في وادي حضرموت

الشارقة 24 - وام:



بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، بتوزيع مساعدات غذائية على أسر الشهداء بمديرية تريم، ضمن مبادرة إنسانية تنفذها في وادي حضرموت باليمن، تزامناً مع "عام زايد"، لتخفيف حدة معاناة أسر الشهداء.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم الشعب اليمني الشقيق وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لعملية توزيع هذه المساعدات الغذائية على الأسر المحتاجة.

وأكد عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص الهيئة على الاستمرار بتوزيع هذه المساعدات الإغاثية التي تحمل الأمل لأسر الشهداء الذين يستحقون منا جميعاً أن نتكاتف من أجلهم، لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار تجسيد روح الأخوة والتضامن والوقوف معهم والمساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتق تلك الأسر.