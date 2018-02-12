"الهلال" يغيث عدداً من الأسر في عدن

الشارقة 24 – وام:

أغاث الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من الأسر الفقيرة في عدن، وقدم لها الدعم المادي والمواد الغذائية الأساسية، وعمل على توفير احتياجاتها الضرورية لإعانة أفرادها على تجاوز ظروفهم الصعبة.

واستجاب الهلال الأحمر إلى مناشدات الأسر الفقيرة فور علمه بحالتهم وسارع بتقديم المساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم ورسم البسمة على وجوههم.

وأرسل الهلال الأحمر فريقاً لتلمس احتياجات الأسر المعوزة وتقديم العون والدعم المادي، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية التي تعينهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء ممارسات مليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال المهندس جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بعدن إن الهلال الأحمر الإماراتي يسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني والتخفيف من معاناته جراء السياسة التدميرية للمليشيات الحوثية الإيرانية والعمل على توفير كافة المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق.

ولفت إلى أن الإمارات سباقة على الدوام في تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات والشخصيات الاجتماعية في العديد من المناطق المحررة باليمن للتدخل الإنساني العاجل ونجدة الأسر المعوزة فيها حيث سيرت مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، إضافة إلى المشاريع التنموية والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية.