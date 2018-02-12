حمدان بن راشد يستقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بقصر سموه في زعبيل، مساء الأحد، دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة هيئة آل مكتوم الخيرية والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية وسعادة سالم أحمد القيسي عضو لجنة المساعدات الإماراتية الأردنية.

وأكد رئيس مجلس الأعيان الأردني خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات.

وأثنى على دور هيئة آل مكتوم الخيرية في العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ودعمها للمشاريع الخيرية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والجمعيات الخيرية الأردنية، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تخلق فرص عمل للأسر الأردنية المحتاجة.

وأعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، منوهاً بأياديه البيضاء في كل مكان وتوجيهات سموه بدعم المشاريع الإنسانية والخيرية في الأردن التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، لافتاً إلى حرص سموه الدائم على تعزيز العمل الإنساني والخيري وهو ما تعكسه توجيهاته الدائمة لتقديم العون والمساعدة للجميع ودعم المشاريع الخيرية والإنسانية في الأردن.