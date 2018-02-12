محافظ الحديدة: بدعم إماراتي عادت الحياة الطبيعية إلى المناطق "المحررة"

الشارقة 24 – وام:



شدد الدكتور حسن طاهر محافظ الحديدة، على أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لها دور كبير في تحرير الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي الإيرانية، إضافة إلى إسهامات دولة الإمارات الجلية في عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى إلى المناطق اليمنية المحررة.



وقال محافظ الحديدة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن العمل جاري الآن على تأهيل كافة المرافق التي تضررت من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وكذلك تأهيل الانسان اليمني من عدة نواحي وتطبيع الحياة وذلك بدعم إماراتي كبير لمساعدة أبناء الشعب اليمني على تجاوز الظروف العصيبة التي يمرون بها.



وأشاد المحافظ بدور الإمارات الكبير في تلبية احتياجات المديريات المحررة من خلال تنفيذ وترميم وصيانة العديد من المرافق وتأهيلها.



وأضاف أن محافظة الحديدة تستهدف تغير الوضع الحالي إلى ما كان عليه قبل الحرب بل أفضل ليشعر المواطن اليمني بهذا التغيير من خلال تأهيل المناطق المحررة في مخا والخوخة وحيس.



وأشاد بدور دولة الامارات وحرصها على توجيه القوافل الإغاثية بشكل مستمر إلى أهالي المدن اليمنية المحررة، وكذلك إعادة تأهيل العديد من المرافق الرئيسة التي تمد الأسر اليمنية بالخدمات المتنوعة مثل الكهرباء والرعاية الصحية والغذاء مما كان له أطيب الأثر في نفوس المواطنين اليمنيين.



ودعا محافظ الحديدة النازحين من مناطق الحرب إلى ضرورة العودة وممارسة الحياة الطبيعية من جديد في ظل استقرار الأمن ضمن دولة النظام والقانون.



وقال إن الإمارات واليمن جسد واحد وستبقى الدماء الإماراتية الزكية أثاراً لمجد لن يطمس وتأريخ لن ينسى، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات لا زالوا يقدمون أدوارا بطولية في ميادين العز والشرف.



وأكد محافظ الحديدة، أهمية تحرير الساحل الغربي لليمن الذي بدأ بتحرير المخا وخوخة وحيس، مشيراً إلى أن المقاومة والجيش الوطني بالتنسيق مع قوات التحالف العربي مستمرة في تحرير بقية المديريات وقريباً سنفرح بتحرير كل قطاعات الساحل الغربي، مشيراً إلى أن مديرية حيس حررت في سويعات معدودة مما يفتح الطريق إلى الجراحي وبيت الفقيه ثم إلى محافظة الحديدة.