الإمارات والهند تؤكدان التزامهما الثابت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشارقة 24 – وام:



صدر الأحد البيان المشترك، بمناسبة زيارة نارايندرا مودي رئيس الوزراء الهندي إلى دولة الإمارات، حيث أكدت دولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، التزامهما الثابت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأعربتا عن ارتياحهما للمتابعة الدقيقة للقرارات التي اتخذت خلال اجتماعاتهما السابقة لتحقيق الأهداف المرجوة.



ووصف الجانبان الآلية المؤسسية للحوار الاستراتيجي الاماراتي - الهندي المنشأة بموجب اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بأنها مفيدة لرصد التقدم المحرز في مجالات الشراكة المتفق عليها والتوجه نحو مجالات جديدة واعدة، ورحبا بالنتائج المثمرة للحوار الاستراتيجي الثاني بين الهند والإمارات الذي عقد في أبوظبي في أكتوبر 2017.



ونوه الجانبان، بالعلاقات التجارية والاقتصادية المميزة بين البلدين باعتبارهما شريكين تجاريين رئيسيين، وأعربا عن ارتياحهما للمستوى الحالي للتجارة الثنائية الذي بلغ نحو 53 بليون دولار أمريكي خلال الفترة " 2016 / 2017 "، واتفقا على زيادة تعزيز هذه العلاقات خاصة من خلال تنويع التجارة غير النفطية.



ورحبا بالتقدم المحرز في التنفيذ المبكر للاتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة لتخزين احتياطي استراتيجي من النفط الخام بمدينة بنغالور جنوب الهند و الموقعة في يناير 2017، وأكدا أن إمدادات النفط الخام من الإمارات لبانغالور ستكون خطوة تحولية كبيرة في بناء شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة.



ووصف البلدان قرار منح امتيازات كبيرة للنفط لشركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة فى الهند في حقل أدما - أوبكو في زاكوم السفلي بأنه مثال آخر على الشراكة الاستراتيجية الناشئة في قطاع الطاقة.



وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون الثنائي الجاري في مجالات الأمن والدفاع والفضاء، وتعهدا بزيادته تعزيزاً للأمن والسلام والازدهار الإقليميين، واتفقا على تعميق التعاون في مجال الأمن البحري، بما في ذلك مكافحة القرصنة والتدريب.



وأكد الجانبان، مجدداً عزمهما المشترك تعزيز قيم التسامح والسلام والشمولية في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، ونوها بالدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الحوار بين الأديان في تحقيق هذا الهدف الجدير بالاهتمام، واتفقا على تعميق التعاون في مكافحة التطرف وزيادة تعزيز جهودهما في مكافحة الإرهاب.



وأعرب الجانبان عن إدانتهما القوية للتطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بصرف النظر عن مرتكبيه ودوافعهم، إلى جانب استخدام الدول للدين لتبرير الإرهاب ودعمه ورعايته ضد بلدان أخرى أو استخدام الإرهاب كأداة لسياسة الدولة.