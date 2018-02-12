محمد بن راشد يكرم وزيرة المالية الإندونيسية الفائزة بجائزة "أفضل وزير في العالم"

الشارقة 24 – وام:



قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سيري مولياني اندراواتي وزيرة المالية الإندونيسية الفائزة بجائزة "أفضل وزير في العالم"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الجاري.



واختيرت سيري مولياني اندراواتي من بين 8 مرشحين للجائزة التي تنظمها القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع "إيرنست آند يونغ" الاستشارية العالمية التي تم اختيارها تأكيداً على مبدأ شفافية الجائزة والحياد في الاختيار، وتولت مهمة استكشاف التجارب المميزة ومتابعة إنجازات الوزراء والتدقيق عليها وتقييم الأثر الإيجابي الذي أحدثوه على مستوى العمل الحكومي والمجتمع، فيما تولت لجنة مكونة من رؤساء المنظمات الدولية والقطاع الخاص العالمي عملية تقييم الترشيحات واختيار أفضل المرشحين.



وتتولى أندراواتي حقيبة المالية في حكومة إندونيسيا منذ العام 2016، وتعتبر الولاية الثانية في منصبها حيث كانت ولايتها الأولى خلال الفترة من 2005 إلى 2010 كما شغلت منصب رئيس لجنة التنمية بالبنك الدولي للفترة 2016 - 2018.



حضر التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ،وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات.



يذكر أن جائزة أفضل وزير في العالم أطلقت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة، وفاز في نسختها الأولى في العام 2016 غريغ هانت وزير البيئة والقائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، واختير هانت للتكريم بأول جائزة من نوعها تمنح للوزراء تقديراً لجهوده والمبادرات البيئية المبتكرة التي قادها وكان لها بالغ الأثر في تدعيم خفض معدلات التلوث البيئي في أستراليا بواقع 93 طنا من الكربون.



وفازت في النسخة الثانية من الجائزة في الدورة الخامسة من القمة العام الماضي، أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال.

واختيرت الوزيرة للتكريم تقديراً لدورها الفاعل في محاربة انتشار مرض "الإيبولا " حيث وضعت برامج مكثفة لزيادة وعي الموطنين والزائرين للتصدي لهذا المرض الخطر وتجنب الإصابة به.