سيف بن زايد: الإمارات أرض الإلهام والفرص بفضل رؤية قيادتها الحكيمة

الشارقة 24 – وام:



بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال كلمته أمام القمة العالمية للحكومات، أن الإمارات باتت اليوم أرض الإلهام والفرص الفريدة، وذلك بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت التحديات مصدرا للنجاح، ونموذجاً حديثاً يحتذى لينير درب الملايين من البشر حول العالم فضلاً عن المؤسسات والدول.



وأوضح سموه، أنه كما عرفت دول عالمية بانها "أرض الأحلام " و"أرض الأفكار النيرة" و"أرض العجائب" و"مدينة النور" وغيرها من الصفات، فان الإمارات جديرة بمسيرتها المظفرة ومشاريعها الاستراتيجية العملاقة وواقعها الآمن المستقر أن توصف بـ " أرض الإلهام بامتياز".



وأشار سموه، إلى أن ما يميز الإمارات بصيرة ورؤية القيادة الثاقبة وحسها القادر على استشراف المستقبل وتحدياته فاعتلت سلم التنافسية العالمية وتصدرت أهم المؤشرات الدولية خلال فترة تعد بالقصيرة في عمر الدول، مشيراً سموه إلى أن قصة الإمارات هي قصة إلهام ورؤية قيادة استطاعت بعملها الجاد ونظرتها المستقبلية من تحويل التحديات إلى فرص.



وقال سموه خلال الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، وفي المحور الأول من كلمته الذي كان بعنوان "الإلهام في فكر زايد"، أن سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأعماله وإنجازاته وملاحم النجاح الذي نسجها مع القادة المؤسسين ألهمت الطامحين من قاطني الدولة ليتأثروا بالحلم الإماراتي وليستنيروا بهذا النهج الذي يستند لوجود تحديات وفرص سلبيات وايجابيات وليبنوا قصص نجاحات تجاوزوا فيها الصعوبات والتحديات وليشقوا طريقهم بنجاح مبهر يسهم في تعزيز التنمية الحضارية للدولة.



وبين سموه، أن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الفضاء والكون وإنشاء الوكالة الإماراتية لعلوم الفضاء لم يكن وليد اللحظة فالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه حمل على عاتقه مسؤولية بناء الإنسان والوطن كان يحمل في فكره وقلبه أحلاما وأمنيات كثيرة وكبيرة وطموحات لا حدود لها وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في إيمانه بالعلم والمعرفة لتصل الإمارات إلى أعلى المستويات من التقدم والرقي.



وفي المحور الثاني، من حديث سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قدم سموه عدداً من القصص المجتمعية الملهمة من قاطني الدولة من أكثر من 200 جنسية تجمعهم بتسامحها مستلهمين من قيادتها ومنجزاتها الحضارية طريقا للنجاح والإبداع فكانت الإمارات الإمارات مهدا لانطلاق مسيرتهم، ذاكراً سموه قصة تعبر عن أهمية المبادرة واستثمار الفرص ثم عرض سموه تسجيلات بلسان أصحابها لخمسة قصص لأشخاص من جنسيات مختلفة سجلوا نجاحات اقتصادية عالمية وبنوا مشروعات اقتصادية عملاقة انطلاقا من الإمارات.. قال سموه إنه اختار هذه القصص بالقرعة لكثرة وتعدد قصص النجاح على أرض الإمارات الخيرة، داعياً سموه إلى الاستفادة من الفرص للتحسين دون تأخير أو إبطاء.



وفي المحور الثالث، تناول سموه عدد من الأحداث والمنجزات الوطنية التي تحققت في شهر فبراير موعد انعقاد هذه القمة والذي لم يأت من فراغ فقال عنه سموه بأنه شهر مفصلي في تاريخ الإلهام الإماراتي حيث شهد شهر فبراير وفي 18 منه عام 1968 اجتماع "عرقوب السديرة" الشهير بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما الذي يعد شعلة انطلاق اتحاد الدولة ومحطة بارزة من محطات تكوينها وفي 10 فبراير 1972 انضمت رأس الخيمة لتكمل عقد الاتحاد وفي 12 فبراير 1972 عقدت اول جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، وفي 12 فبراير 1976 لقاء طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع وفد وكالة ناسا العالمية لعلوم الفضاء، وفي 23 فبراير 1994 كرم الوالد المؤسس جنود الإمارات لدورهم في تحرير الكويت.



وأكد سمو الشيخ سيف، أن معادلة النجاح الإماراتية تتلخص بما قاله سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن "البيت متوحد" سر نجاح الدولة فالرعاية التي تنتهجها الدولة بدورها كأسرة كبيرة إلى جهود الأسر الصغيرة من مؤسسات ومكونات الدولة التي تتيح الفرص وتمكن الشباب وتؤهل العنصر البشري إلى أهمية التفاؤل ونشر الطاقة الإيجابية مروراً بطاقات المجتمع الفردية التي استلهمت من القيادة الصبر والإرادة فالنجاح مزيج من الإلهام والجهد والعمل الجاد.



واعتبر سموه في حديثه ضمن المحور الرابع والأخير، بأن الاستقامة الشاملة التي نهجتها الإمارات منذ تأسيسها أسهمت في تحويل الدولة بقيادتها الفذة لمصدر إلهام، وأن ما نراه اليوم من منجزات تحققت في الإمارات بالقيادة الحكيمة نتيجة حتمية لوجود قيادة وشعب استثنائيين مع توفر أسس المواطنة الإيجابية التي تسير وفق عقيدة تكاملية ورؤية مستقبلية مع استقامة مستدامة في الأخلاق والرؤية وصولاً إلى الاستقامة الشاملة.



ودشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ختام كلمته في القمة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المنصة العالمية للإلهام والتي تحمل اسم الغالي الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والتي تتزامن إطلاقها مع "عام زايد" لتظل سيرته العطرة ومسيرته في البناء وتجاوز التحديات مصدر الهام العالم لتقديم الخير للإنسانية ولتبقى الإمارات أرض الإلهام والفرص وموسوعة عالمية لكل القصص الملهمة تقدم خيرها خدمة للإنسانية برسالة تسامح ومحبة وسلام.



حضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات.