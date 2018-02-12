عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع الأمين العام لـ "التعاون الاقتصادي والتنمية"

عبد الله بن زايد آل نهيان خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الشارقة 24 – وام:



التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات.



وتم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، ووسائل تعزيز التعاون وفرص توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.



وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بدور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز وتسريع التنمية الاقتصادية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.



وأكد سموه، أن دولة الإمارات تتبوأ اليوم مكانة اقتصادية متميزة على الصعيدين العربي والعالمي استطاعت خلال مسيرتها بلوغ مراحل متقدمة في مقاييس المؤشرات الدولية التنموية مما يجعلها في طليعة الدول الحديثة السائرة على طريق التقدم والازدهار الساعية دائما لإقامة علاقات صداقة وتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية.