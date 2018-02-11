محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء قيرغيزستان

الشارقة 24 – وام:



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مجلس فندق النسيم في مدينة جميرا مساء الأحد، السيد سابار إيساكوف رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان الذي يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.



ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيف القيرغيزي، وتباحث معه سموه حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى الميادين بما يعود بالخير على مصالح الشعبين الصديقين.



وقد أشاد رئيس وزراء قيرغيزستان بالمشهد الحضاري العالمي الذي تشهده دولة الإمارات عموما ودبي خاصة، منوهاً بالمستوى العالمي للبنية التحتية والتناغم المميز بين مختلف مكونات مجتمع الإمارات المتنوع الأعراق والثقافات ما يجعل من دولة الإمارات واحة للتسامح والتعايش والاستقرار المعيشي والاجتماعي.

كما أشاد السيد إيساكوف بمستوى التنظيم وكرم الضيافة الذي يحظى به ضيوف القمة العالمية للحكومات التي تجمع مئات الخبراء والمفكرين والمسؤولين الحكوميين تحت قبتها لتبادل الآراء والأفكار حول أنجح السبل لبناء حكومات ذكية ومساعدة الدول التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتصل بالشباب والمرأة وتمكينهما.



حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.