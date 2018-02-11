الزيودي: فخورون في الإمارات بقصب السبق في استشراف المستقبل

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة تحفز حكومات العالم للاستعداد ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون جزءاً من الخدمات والآليات التي ستحقق رؤية الإمارات 2021.



وقال الزيودي "نحن نفتخر في أننا بدولة الإمارات، لنا قصب السبق دائماً في الدعوة إلى إقامة وعقد المنتديات والملتقيات التي تتناول بالبحث والنقاش قضايا الواقع الراهن في مختلف الصعد، واستخلاص التجارب المفيدة للشعوب والحكومات".



وأضاف معاليه، "إن ما شهدناه من نقلة نوعية في دولة الإمارات خلال مسيرة الـ 46 سنة الماضية، وهي مسيرة نفتخر بها وتجربة رائدة ننقلها للعالم، مستفيدين من التقنيات والتكنولوجيا المعاصرة، وإننا في حكومة الإمارات حققنا إنجازات كبيرة في مجال ثورة الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون جزءاً من الخدمات والآليات التي تعيننا من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2021، و2071".



وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "من خلال جلستنا اليوم في محور تغير المناخ ومنتدى التغير المناخي، ضمن أعمال اليوم الأول للقمة، تم التطرق لمحاور مهمة منها تأثير المناخ على السلام والازدهار العالمي، وهي رسالة مهمة للجميع بأن التغير المناخي أصبح واقعاً عالمياً، ونحن نشاهد الكوارث والظواهر الطبيعية وتأثيرها على المجتمعات والأفراد ، وبحثنا في الخطوات التي يمكن أن تقوم بها دول العالم بالعمل المشترك للحد من التداعيات المحتملة، وإن التجربة الفريدة لدولة الإمارات في الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تم نقلها إلى عدد من مناطق العالم منها جزر الكاريبي".