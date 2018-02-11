شذى الهاشمي: "محمد بن راشد للابتكار الحكومي" يشارك بفاعلية في "قمة الحكومات"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



أكدت شذى الهاشمي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المركز يشارك بجناح في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، يقدم من خلاله 7 ابتكارات من مختلف أنحاء.



وقالت الهاشمي: "اليوم نحن نسجل حضورنا في القمة العالمية للحكومات، ونقدم من خلالها تجربة المركز في مجال ابتكارات الحكومات الخلاقة، هذه المساحة نقدم فيها 7 ابتكارات مختلفة من حول العالم، ونحن نقدمها كل عام على هامش القمة بناء على بحوث أجريناها حول العالم من أجل التعرف على أهم وأحدث الابتكارات والتوجهات المستقبلية للحكومات".



وأضافت، أن الابتكارات الـ 7 التي سيتم عرضها في جناح مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في القمة العالمية للحكومات، تتضمن ابتكار يخص البنية التحتية من كينيا، وابتكار يخص التشريعات من هولندا، وآخر يتناول الخدمات الحكومية من السويد، وهنالك ابتكار من كندا يخص الموارد البشرية، ومن النرويج سنقدم ابتكار حول مفهوم الرفاه الاجتماعي، وهناك ابتكار من المملكة المتحدة يقدم أول أنسان معزز بقدرات آلية، ومن الولايات المتحدة هناك ابتكار حول مهمة الإطفائيين في إنقاذ الأرواح.