المحمودي: القمة العالمية للحكومات فرصة للتواصل والاستفادة من خبرات الآخرين

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال سعادة حسين محمد المحمودي، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة للبحوث والابتكار والتقنية في الجامعة الأميركية بالشارقة، إن انعقاد القمة العالمية للحكومات يحقق هدفاً كبيراً للمشاركة والتواصل مع الآخرين والتعرف على أفضل الممارسات، حيث إن هناك أكثر من 4 الأف شخص مشارك في هذه القمة، وهذه فرصة للتواصل والاستفادة من خبرات الآخرين والاطلاع على أفضل التجارب في قطاعات مختلفة مثل الصحة والنقل والطاقة والفضاء.



وأضاف لـ "الشارقة 24" أن القمة العالمية للحكومات تعتبر حدثاً عالمياً ويحضرها علماء من جميع أنحاء العالم لنتعلم منهم ونشاركهم، خاصة وان المواضيع التي تتطرق لها القمة تعد في غاية الأهمية، وتلامس الواقع والمستقبل وخاصة إن موضوع القمة يتمحور حول استشراق المستقبل وحكومات المستقبل.