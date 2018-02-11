محمد بن راشد يستقبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

الشارقة 24 – وام:



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مجلس فندق النسيم في مدينة دبي جميرا مساء اليوم الأحد، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الدكتورة كريستين لا غارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.



وقد رحب سموه بمشاركة السيدة لا غارد في أعمال القمة العالمية للحكومات، مؤكداً أنها بحضورها ومشاركتها تثري القمة بخبرتها الطويلة وتجربتها الناجحة في مجال المال والأعمال والتنمية وغيرها.



وتبادل سموه والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي الحديث حول عدد من قضايا التنمية والوضع المالي والاقتصادي العالمي بشكل عام.



حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.