رئيس وزراء فرنسا: القمة العالمية للحكومات محطة لمناقشة قضايا العمل الحكومي

الشارقة 24 – وام:



بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، أكد إدوارد فيليب رئيس مجلس الوزراء الفرنسي، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت محطة مهمة لمناقشة أكثر القضايا إلحاحا على صعيد العمل الحكومي.



وتوجه رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة رئيسية له ضمن أعمال القمة التي انطلقت اليوم الأحد، في دبي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعوته للمشاركة ولرعاية سموه للقمة.



حضر الجلسة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات.



وقال إدوارد فيليب: "كنت عمدة مدينة فرنسية جميلة قبل أن يتم تعييني رئيسا لوزراء فرنسا وقصة هذه المدينة وميناؤها شبيهة بقصة دبي في صعودها المذهل خلال فترة وجيزة فهي تضم ميناء جبل علي الذي أنشأه الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وسط الصحراء وأصبح فيما بعد من أكبر الموانئ ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أجمع وذلك بفضل إرادة رجل واحد فهؤلاء العظماء يخلدون ذكراهم في التاريخ بتحويل أحلامهم إلى الحقيقة مثل نابليون الذي أرسى أسس بناء فرنسا المعاصرة ".



وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي، أنه من أجل تحقيق التحول المنشود في عالم يشهد العديد من التغيرات المتسارعة يجب أن تكون هناك رؤية ومنهجية وأسلوب مع معرفة السبل المثلى التي تحقق الأهداف ومراعاة أن تكون هذه الأهداف متجسدة في الشخص الذي يقوم بتنفيذها وقال: "نحن بحاجة إلى قادة يمتلكون رؤية واضحة.. نعيش اليوم في عالم رقمي.. من لا يعلم مساره لا يستفيد من اتجاه الرياح ".



وأضاف: "إن التحولات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا اليوم تحتم علينا الاستعداد الجيد للمستقبل حتى نكون بمستوى التحديات وذلك من خلال تطوير عملية التعليم في كل مراحله والاستمرار في تدريب الكوادر ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم، مؤكداً ضرورة تطبيق سياسات ثابتة ومستقرة وتقديم الحوافز للشركات وتحسين التنافسية وتحقيق الكفاءة في الإدارة المالية لبلوغ أهداف التنمية المنشودة."