"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة أمس السبت.



بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك ويعمل على تطوير المنظومة البرلمانية الدولية، وتعزيز دور البرلمانيين في خدمة شعوبهم وتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم من خلال إقرار تشريعات يمكنها الحد من نشر الأفكار المتطرفة ودحر الإرهاب وتجفيف منابع ومصادر تمويله.



وأكد سعادة عبد العزيز الزعابي دعم المجلس الوطني الاتحادي للاتحاد البرلماني الدولي في جميع أنشطته الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، ودعم قدرات الشباب وتعزيز التشريعات التي تعزز قيم المحبة والتسامح والتعايش والسلام بين شعوب العالم مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مثالًا ونموذجاً مشرفاً في العالم في نشر قيم السلام والتعايش والتسامح.



من جهتها رحبت غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في ظل تنامي علاقات التعاون بين الجانبين والرؤى المشتركة للعديد من القضايا التي تهم الطرفين.



وأشادت بدعم المجلس الوطني الاتحادي لتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي ليكون بأربع لغات، مؤكدةً أهمية استمرار دعم المجلس لتطوير وترجمة محتوى وثائق الاتحاد البرلماني الدولي بلغات مختلفة وذلك لخدمة ما يقارب من 460 ألف برلماني يتحدثون بعدة لغات حول العالم.



وشددت على أهمية استمرار التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة أميركا اللاتينية "غرولاك" في الاتحاد البرلماني الدولي بما يصب في خدمة العمل البرلماني الدولي وخدمة شعوب العالم.



و أشارت بارون إلى أن لديها تصوراً لتطوير أعمال الاتحاد البرلماني الدولي والعمل على تطوير العلاقات بين البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي من جهة، وتطوير العلاقات مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية من جهة آخرى.. لافتةً إلى أنها ستعمل جاهدة على تطوير العلاقة بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة بما يخدم المصالح بين الطرفين.