طقس الإثنين في الإمارات: صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة 24 – وام:



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، الإثنين، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.



وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية 10 - 22/ 32 كم/ساعة بوجه عام .



وعن حالة البحر في الخليج العربي لفت المركز إلى أنه سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:31 والمد الثاني عند الساعة 01:06 والجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:08 .