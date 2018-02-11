محمد بن راشد يشهد توقيع إعلان مبادئ بين "الإمارات للفضاء" و"المركز الفرنسي للدراسات"

الشارقة 24 – وام:



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإدوارد فيليب رئيس وزراء فرنسا، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء.. مراسم التوقيع على إعلان مبادئ مشترك بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية "CNES" وكالة الفضاء الفرنسية بشأن التعاون في مجال الأطياف بين دولة الإمارات وفرنسا.



وقع إعلان المبادئ معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وجون إيف لوجال رئيس المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية.



وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإدوارد فيليب إعلان المبادئ واعتبراه خطوة أولى تمهد لخطوات أوسع على درب التعاون المثمر بين الجانبين في مجال الفضاء والبحوث والدراسات ذات الصلة.