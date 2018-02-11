محمد بن زايد يستقبل عدداً من القادة والمسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات

الشارقة 24 – وام:



التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كلاً على حدة، ايغر دودون رئيس جمهورية مولدوفا، وسابار أساقوف رئيس وزراء جمهورية قيرغزستان، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي.



وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهوريتي مولدوفا وقيرغزستان، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد ضيفا البلاد أهمية المشاركة في القمة العالمية للحكومات لتقديم طرح نوعي يسهم في استشراف المستقبل ويساعد حكومات العالم وشعوبها على التعامل مع التحديات كافة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية إضافة إلى إمكانات وآليات تسخير التقدم التقني في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن القمة تعد حدثاً دولياً هاماً يجمع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والقادة والمسؤولين والعلماء والخبراء في المجالات كافة للإسهام في استشراف ورسم ملامح مستقبل العالم.



كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش أعمال القمة، السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي.



وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي إضافة إلى عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية ودور صندوق النقد الدولي في دعم وتشجيع برامج التنمية الاقتصادية في الدول التي تعاني نقص البنى التحتية والمشاريع التنموية.



وأشادت لاغارد في هذا السياق بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودورها في دعم المجتمعات المحتاجة في مختلف دول العالم.



حضر اللقاءات.. معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.