محمد بن راشد يستقبل مؤسس ورئيس منتدى دافوس العالمي

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مدينة جميرا في دبي، الأحد، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس منتدى دافوس العالمي الذي يشارك في أعمال قمة الحكومات العالمية في دبي.



وقد استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والبروفسور شواب عدداً من المواضيع المدرجة على أجندة القمة العالمية في نسختها السادسة وسبل تفعيل توصيات وقرارات القمة من أجل استفادة الدول والحكومات من الأفكار والمقترحات والنتائج التي تسفر عنها مناقشات الخبراء والمستشارين والمسؤولين الحكوميين المشاركين في هذا التجمع العالمي الكبير.



حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.