محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء فرنسا

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في فندق النسيم في مدينة جميرا، اليوم الأحد، إدوارد فيليب رئيس وزراء فرنسا الذي ألقى في وقت سابق من صباح اليوم كلمة في الجلسة الأولى للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالمسؤول الفرنسي الكبير.. منوهاً سموه بالكلمة التي ألقاها أمام الحضور في القمة.

واستعرض سموه والسيد فيليب علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية حيث أكد سموه على ديمومة هذه العلاقات التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" والرؤساء الفرنسيين المتعاقبين.. ووصف سموه هذه العلاقات بالمميزة وقال: "إنها علاقات مثالية وتاريخية واستراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والعدالة والمساواة في المصالح الوطنية للشعبين الصديقين".

وإلى ذلك فقد أشاد رئيس وزراء فرنسا بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.. مؤكداً حرص الرئيس الفرنسي على تطويرها في شتى الميادين لتظل راسخة وقوية ما دامت هناك رغبة صادقة ومشتركة من قبل قيادتي الدولتين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عمر سيف غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.