محمد بن راشد يستعرض علاقات التعاون مع رئيس وزراء الهند

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على هامش القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا بدبي، اليوم الأحد، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالضيف الهندي الكبير واستعرض معه سموه تاريخ علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تجاذبه أطراف الحديث والسيد مودي عن أمله في تحقيق المزيد من التطور في علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين بما يحفظ للشعبين الصديقين مصالحهما المشتركة ويعزز توجهات الأمن والسلام والتقارب التي ينتهجها البلدان حفاظاً على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وإلى ذلك فقد أشاد رئيس وزراء الهند بالسياسة الحكيمة لقيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على المستويين الإقليمي والدولي ودور الإمارات البارز في عمليات حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المناطق إقليمياً ودولياً ومساعداتها الإنسانية والتنموية في الدول الأشد عوزاً وفقراً.

وأشار السيد مودي إلى القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دولة الإمارات في رحاب مدينة دبي ووصفها بقمة المفكرين والمبدعين وصناع القرار الذين يناقشون عشرات المواضيع المتصلة بتطوير أداء الحكومات وتمكين الشباب والمرأة من خلال اعطائهم الفرصة للمشاركة في برامج التنمية والتطوير واستقرار المجتمعات.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.