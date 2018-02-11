"مواصفات" تنظم تدريباً إقليمياً على متطلبات اعتماد جهات إصدار شهادات الحلال

الشارقة 24:

بادرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، اليوم الأحد، بتنظيم برنامج تدريبي حول متطلبات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وفقاً للمواصفات القياسية GSO 2055-2:2015 و ISO/IEC 17065:2012 و الإجراءات الملزمة لهيئة التقييس الخليجية GAC، بهدف تطوير كفاءة العاملين في جهات منح الشهادات الحلال لاستكمال المتطلبات الخاصة بالمواصفة القياسية الخليجية.

وأكدت الدكتور رحاب فرج العامري مديرة إدارة الاعتماد الوطني في "مواصفات"، أن الفعالية التي ستستمر على مدى خمسة أيام، سيحضرها 25 مشاركاً من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، من مختلف جهات منح شهادات الحلال، وستركز الدورة على استدامة المعرفة بإجراءات ومتطلبات الاعتماد في مجال الحلال لدى المقيمين، من قبل جهاز الاعتماد الوطني وجهاز الاعتماد الخليجي حسب الممارسات الدولية لأنظمة الاعتماد.

وأشارت العامري إلى أن التدريب يتناول تطبيق جهات منح الشهادات الحلال المواصفة الإمارتية والتقليل من حالات عدم المطابقة للجهات ذات العلاقة، موضحة أن إصدار شهادة اعتماد لجهات تقييم المطابقة، تمثل اعترافاً رسمياً من الهيئة بأن جهة تقييم المطابقة ذات كفاءة ومؤهلة للقيام بمهامها في هذا الإطار، وأضافت: "سنتطرق إلى مفهوم الاعتماد وموقعه في منظومة الجودة، وأهدافه وفوائده، وقيمه ومبادئه، وخصوصيات اعتماد جهات إصدار شهادات الحلال".