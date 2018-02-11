فريق منطاد الإمارات يطلق منطاد خادم الحرمين الشريفين

الشارقة 24 – وام:

أطلق فريق منطاد الإمارات يوم السبت، في المملكة العربية السعودية منطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك تقديراً من قيادة دولة الإمارات وشعبها لجهود خادم الحرمين الكبيرة في المحافظة على المكاسب الخليجية والعربية في مختلف المجالات.

وقال الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، إن رسالة وجهود خادم الحرمين الشريفين الإنسانية الكبيرة وصلت إلى جميع أنحاء العالم من خلال حرصه على نشر الاستقرار والأمن في دول المنطقة.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أكدت على ركيزة العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين ونشر السلم الإقليمي والدولي والمحافظة على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية أجمع.

وأشار إلى أن إطلاق منطاد خادم الحرمين الشريفين هو نتاج الغرس المستمر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لروح الأخوة ومحبة الأوطان في نفوس ابناء وشباب الامارات وحثهم على نشر رسالة المحبة والتعاون والإخاء في شعوب وأبناء مجلس التعاون وإلى جميع شعوب العالم.

وأوضح المنصوري، أن منطاد خادم الحرمين الشريفين سيشارك برسالته الإنسانية في العديد من دول العالم في احتفالاتهم الوطنية والثقافية بهدف التعريف بالمكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في قلوب أبناء وشباب الخليج والأمة العربية والإسلامية عامة.

ولفت إلى عزم منطاد الإمارات إطلاق مهرجان وملتقى دولي يتوج باسم خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة دولية واسعة خلال الدورة الـ 39 لقمة مجلس التعاون الخليجي ليعكس من خلاله الفريق قوة ومتانة مجلس التعاون الخليجي .