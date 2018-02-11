ماثيو ريكارد: التأمل والإيثار قلب السعادة الفردية

الشارقة 24:

أكد الكاتب العالمي ماثيو ريكارد عن دور التأمل والإيثار في تحقيق أسرار السعادة الفردية، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في الفترة من 11 -13 فبراير الحالي.

واستهل ريكارد جلسته بفقرة تأمل، مشدداً على أهمية التعاطف مع الآخرين من خلال خلق دوائر للتعاطف في الأذهان، موضحاً، تقتصر الخطوة الأولى على تصور شخص واحد داخل الدائرة، مع دعوة إضافة لأشخاص آخرين، قد يكونوا أساؤوا لأنفسهم أو للآخرين، وينتهي التمرين بتمني زوال الإساءة من قلوبهم وعقولهم، مؤكداً على أن الهدف لا يكمن في تأييد ما يقومون به، بل زوال الإساءة من نفوسهم.

وأضاف ريكارد: "أن معظمنا يتمنى عالماً أفضل، وهناك تفاوت في التفكير بين مختلف عناصر المجتمع من المفكرين والعلماء وصناع القرار والجماعات المحافظة على البيئة، ولكي نحقق هدفنا بخلق عالم أفضل لا بد من التحدث مع أنفسنا بشكل متسق، وننبذ الأنانية ونتبنى الإيثار"، مؤكداً أن الفرد بعينه لا يمكنه تحقيق ذلك، حتى لو استطاع الوصول إلى مرحلة متقدمة من التعاطف والإيثار، فزهرة واحدة لا تصنع حديقة.

واختتم الكاتب العالمي ماثيو ريكارد بالقول: "يتصور بعض الأشخاص أن السعادة هي عبارة عن سلسلة متواصلة من التجارب السعيدة، غير أن هذا الاعتقاد أبعد ما يكون عن الصحة، لأن السعادة تنبع من الداخل وليس نتيجة أحداث خارجية، فربما تمر بلحظة فرح تدفعك للقفز والغناء، ولكن السعادة هي حالة تحتاج إلى التدريب المستمر حتى تقويها في نفسك".