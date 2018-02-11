"الداخلية" تدعو الجمهور لمتابعة حملة "أنت المسؤول" لتوعية مستخدمي الطائرات بدون طيار

الشارقة 24 – وام:



دعت وزارة الداخلية، الجمهور والمهتمين باستخدام الطائرات بدون طيار، إلى متابعة حملتها "أنت المسؤول" بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة على الإنترنت "فيس بوك، وتويتر، وانستغرام، وغوغل بلس، ويوتيوب"، للتعرف إلى الضوابط والشروط القانونية والأمنية لممارسة تلك الرياضة.

وأكد العقيد سعيد الخاجة، مدير إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، أن المرحلة الثانية من حملة "أنت المسؤول" التي انطلقت مؤخراً، تهدف إلى نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام الطائرات بدون طيار، لضمان أمن وسلامة المستخدمين والممتلكات العامة والخاصة ومنتسبيها حتى لا تُشكل خطراً على أمن وسلامة أجواء الدولة والطائرات المشغلة.

وشدد على ضرورة معرفة القوانين الاتحادية المنظمة وتعليمات واشتراطات ممارسة واقتناء مثل هذه الطائرات، مشيراً إلى القانون الاتحادي للطيران المدني رقم 20 لعام 1991 بخصوص العقوبات والجرائم، وقال إن المادة 69 منه تؤكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبحسب المادة 70 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة، مالم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.

وأشار إلى ضرورة مراجعة الأجهزة المختصة والرجوع للقوانين والاطلاع عليها قبل شراء أو ممارسة مثل هذه الرياضات الخفيفة أو عند اقتناء الطائرات بدون طيار "الدرونز"، مؤكداً أن القوانين قد جرى الإعلان عنها ومتوفرة في المواقع الإلكترونية للجهات المعنية وعبر التطبيقات الذكية.

ونوه المهندس إسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع السلامة في الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، إلى ضرورة تسجيل الطائرات بدون طيار قبل تشغيلها، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة www.gcaa.gov.ae.

وأوضح أنه يُمنع استخدامها فوق الأشخاص والمباني والسيارات والممتلكات الخاصة، مما يُعرض سلامة وأمن الآخرين للخطر، مع ضرورة الابتعاد بشكل كلي عن المطارات ومنصات هبوط الطائرات العمودية والمناطق المحظورة في المجال الجوي، داعياً المهتمين لتحميل تطبيق uae drone fly zone والمتوفر على أنظمة الهواتف الذكية، وذلك للاطلاع على المناطق المسموح فيها الطيران.

وأشار إلى أن القانون يمنع تركيب أجهزة التصوير على الطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، وذلك حفاظاً على خصوصية وسلامة الأفراد، كما يمنع نهائياً استخدامها أثناء انعدام الرؤية أو في الأحوال الجوية السيئة، وفي الليل.

وتابع: كما يتوجب تشغيل الطائرات بدون طيار ضمن مجال الرؤية طوال الوقت، وفي حال رصد أو سماع أي طائرة أخرى في نفس المجال الجوي يجب إبعاد الطائرة بدون طيار والتأكد من هبوطها على الفور.

وللاطلاع على مزيد من اللوائح والتشريعات الأخرى، دعا المهندس البلوشي المهتمين لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني https://www.gcaa.gov.ae/ar/pages/UASRegistration.aspx/UASRegistration.