حامد بن زايد يشهد افتتاح فرع "بي. إن. بي باريبا" بسوق أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وإدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، مراسم إعلان سوق أبوظبي العالمي، يوم السبت، عن انضمام مجموعة "بي. إن. بي باريبا"، إلى قائمة الأسماء الدولية المرموقة المتواجدة في السوق.

ويأتي ذلك عقب قيام المجموعة الفرنسية، التي تعد من كبرى المجموعات المصرفية في العالم، بتأسيس فرع لمكاتبها ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، ما يمثل تكريساً جديداً لمكانته كمركز مالي دولي.

جرت المراسم خلال فعالية أقيمت بهذه المناسبة في مقر سلطة سوق أبوظبي العالمي الواقع على جزيرة المارية في أبوظبي.

وشهد مراسم الإعلان، سعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وجان لوميير رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي. إن. بي باريبا" وأكثر من 200 شخصية من كبار الفعاليات الاقتصادية وصناع القرار في عالم المال والأعمال.

وكان سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان قد التقى رئيس الوزراء الفرنسي حيث جرى خلال اللقاء، الذي عقد في سوق أبوظبي العالمي، بحث تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها .

واستعرض الجانبان مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وأهمية تنويعها وتوسيعها خاصة فيما يتعلق بالشراكات الاستثمارية الثنائية.

كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين المؤسسات والهيئات في كلا البلدين والاستفادة من الإمكانيات المتنوعة والمتاحة في تعزيز وتطوير البرامج التنموية المشتركة والعمل على تعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.

حضر حفل الإعلان واللقاء، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، ومعالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية، وسعادة وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة والبنية التحتية "مبادلة".