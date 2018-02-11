الأرصاد تحذر من تشكل الضباب على المناطق الداخلية الوسطى

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية الوسطى في الدولة.

كما توقع المركز انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر أحياناً، خلال الفترة من الساعة الثانية من فجر الأحد وحتى الساعة التاسعة من صباح الأحد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يكون الطقس، يوم الأحد، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية-شمالية غربية/12 - 24/ 32 كم/ساعة بوجه عام.

وعن حالة البحر في الخليج العربي، لفت إلى أنه سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:25 والمد الثاني عند الساعة 00:36 والجزر الأول عند الساعة 17:32والجزر الثاني عند الساعة 04:07 .

أما بحر عمان، فسيكون خفيفاً إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:34 والثاني عند الساعة 07:06 والجزر الأول عند الساعة 13:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:15.