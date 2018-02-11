لائحة تنفيذية جديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في ورشة خاصة عقدتها في دبي "اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية"، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018 المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حضر الورشة، سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة وعدد من مدراء ومسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية.

واستعرضت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أبرز ملامح اللائحة الجديدة، في حين استعرض حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية خطة ورش خاصة أعدتها الهيئة لتدريب الجهات الاتحادية على تطبيق اللائحة الجديدة.

وأوضح سعادة الدكتور عبد الرحمن العور أن اللائحة التنفيذية تشكل لبنة أساسية في منظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية التي تسعى لإرسائها كونها تكفل المرونة الإدارية التي قصدها المشرع وتوحد المفاهيم العامة للموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.