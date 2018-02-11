مجلس مكافحة المخدرات يقر مستهدفات 2018

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لمكافحة المخدرات للعام 2018م، والتي تشكل تحدياً كبيراً لفرق المكافحة وتتطلب جهوداً مضاعفة منهم .

واطلع المجلس على ما تم إنجازه في مؤشرات الأداء المتعلقة بمكافحة المخدرات في العام 2017 بعد تحقيق الأداء المطلوب في جميع مؤشرات مكافحة الاتجار والترويج والتعاطي ما يدل على أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في مجال المكافحة على مستوى الدولة.

جاء ذلك، خلال ترؤس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس المجلس، اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط الشرطة، بحضور العميد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والدكتور حمد عبد الله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، والعميد عبد الرحمن محمد العويس رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد دكتور راشد الذخري رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، ومديري مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من المسؤولين.

وبحث المجلس الترتيبات النهائية بجائزة الإمارات لمكافحة المخدرات التي أقرها المجلس في اجتماعاته السابقة، وتتضمن عدة جوائز سيتم منحها للشركاء والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة المخدرات على مستوى الدولة، وتتضمن العديد من مجالات التميز والإبداع.

واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنتين الماضيتين والتحديات الراهنة التي تتطلب المثابرة والعطاء والمساهمة الفاعلة من جميع الشركاء الاستراتيجيين للتغلب عليها.