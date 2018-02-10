عمر العلماء: 332 مليار درهم عائدات إماراتية متوقعة من الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24 – وام:

أعلن معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، توافر فرص في الإمارات تقدر بـ 332 مليار درهم، في حالة تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وفقاً لدراسة تحليلية تم إعدادها.

وقال معاليه في تصريحات صحافية: نسعى للاستفادة القصوى من هذه الفرص ونعمل جاهدين مع جميع القطاعات المهتمة والمختصة لتعميم هذه الفائدة، وسنعمل أيضاً على شيء آخر يمثل تحدياً عالمياً اليوم في العالم من خلال تأسيس كادر إماراتي قادر على فهم هذه التكنولوجيا وقيادتها يشكل 1% من إجمالي خبراء العالم بالذكاء الاصطناعي، حيث يوجد 200 ألف خبير في الذكاء الاصطناعي، وإن هذا الرقم كبير ونحن في دولة الإمارات قادرون على الوصول إليه .

وأضاف معاليه أن لدى الدولة ستة آلاف خريج سنوياً في مجالات الهندسة ومجالات الحوسبة وغيرها وهذه التخصصات لو تم إضافة الذكاء الاصطناعي في مناهجها بشكل يجعلها تطبق الذكاء الاصطناعي فمن الممكن تطبيقه في سوق العمل و سيكون لدينا أكبر كادر في هذا المجال عالمياً .

وأشار إلى أن تم إطلاق منصة "UAI" التي تختص بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات كعلامة تجارية لجميع الشركات من أجل العمل معها على فتح مقار لها، منوهاً إلى المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي الذي يعتبر الأول من نوعه، والذي استقطب أفضل الخبراء في هذا المجال خرجوا بتوصيات للحكومات ومبادرات وسياسات تؤكد أن الذكاء الاصطناعي ينفع البشرية قاطبة.

ولفت معاليه إلى أن هذه المخرجات سيتم وضعها في تقرير وسيتم تطويره سنويا لنطلق في نهاية المنتدى تفاصيل سياسة الإمارات في الذكاء الاصطناعي.