سلطان الجابر يُشيد باتفاقية حقوق امتياز "أدنوك البحرية" مع الهند

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لها الدور الأول في توسيع نطاق شراكات أدنوك الاستراتيجية بما يسهم في دعم جهود النمو الاقتصادي في الدولة.

جاء ذلك، بمناسبة التوقيع على اتفاقية تاريخية، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند حصل بموجبها ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في أبوظبي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: إنه تماشياً مع توجيهات القيادة ببناء وترسيخ علاقات التعاون مع شركاء استراتيجيين لتعزيز نمو وتطور قطاع النفط والغاز، يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية التاريخية مع ائتلاف الشركات الهندية.

وأضاف معاليه أن هذه الاتفاقية تؤسس لبداية شراكة استراتيجية بعيدة المدى مع شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية وشركات الائتلاف، وذلك بما يرسي دعائم مرحلة جديدة من علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تحقق منافع متبادلة للطرفين تشمل المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات المكررة في الهند وتوفير المزيد من الفرص لزيادة حصة منتجات أدنوك في أحد الأسواق الرئيسية التي تشهد نمواً متسارعاً وبناء شراكات متينة تعزز جهود أدنوك في استكشاف المزيد من فرص الاستثمارات الدولية لاسيما تلك التي تركز على مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات .

ولفت معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة الأسواق الدولية في قدرة أدنوك على تحقيق أهدافها الإنتاجية بعيدة المدى واستراتيجيتها لتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي من جميع عملياتها بما فيها حقول النفط والغاز البحرية وتمثل الاتفاقية كذلك خطوة استراتيجية تحقق منفعة متبادلة وعائدات تنافسية للطرفين وتزيد فرص النمو والتطور.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، ومجموعة شركاتها وشري شاشي شانكر رئيس مجموعة شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً ويبدأ العمل بها اعتباراً من 9 مارس 2018.

وتعد هذه أول مرة تشارك فيها شركات النفط والغاز الهندية في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، وكانت أدنوك قد قامت بتجزئة الامتياز البحري الحالي الذي ينتهي في مارس 2018 وكانت تديره شركة أدما العاملة إلى ثلاثة مناطق امتياز منفصلة.

وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى ضمن الامتياز الجديد لحقل زاكوم السفلي ويهدف تقسيم الامتياز إلى تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات التقنية وتمكين الوصول إلى الأسواق بشكل أكبر.

وتشمل مناطق الامتياز الجديدة كلاً من "أم الشيف ونصر" و"سطح الرازبوت وأم اللولو" و"زاكوم السفلي" حيث نال ائتلاف الشركات الهندية 10% من امتياز زاكوم السفلي وتعمل أدنوك على تحديد الشركاء لبقية الحصص في مناطق الامتياز الأخرى.

وحصل ائتلاف الشركات الهندية الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية "فيديش" على حصة في الامتيازات البحرية مقابل رسم مشاركة بقيمة "2.2 " مليار درهم، ووفقاً للاتفاقية ستتولى أدنوك البحرية إحدى شركات مجموعة أدنوك إدارة هذا الامتياز نيابة عن الشركاء.

وقال شاشي شانكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة النفط والغاز الهندية "إن هذه الاتفاقية تعكس رؤية رئيس وزراء الهند والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في قطاع الموارد الهيدروكربونية على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين، ويسعدنا اختيار أدنوك لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية للمشاركة في هذا الامتياز البحري المهم ونأمل أن تنجح هذه الاتفاقية التاريخية في توفير المزيد من الفرص أمام شركات النفط والغاز الهندية للمساهمة في نمو قطاع الطاقة في دولة الإمارات ".

وإلى جانب توقيع اتفاقية الامتياز، تم تبادل نسخ اتفاقية تنفيذ مشروع تخزين الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام بمدينة بنجلور جنوب الهند بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة.