حنيف القاسم يُشيد بجهود المنامة في تطوير التعليم

الشارقة 24 – وام:

أشاد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بجهود مملكة البحرين وحرصها على تطوير التعليم بجميع مراحله وسعيها إلى تحديث آلياته ومناهجه، وفقاً لمعطيات العصر مع الحفاظ علي مقومات الهوية الوطنية .

وثمن معالي القاسم، خلال استقباله للدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، وذلك على هامش زيارته لدبي مؤخراً، المبادرة الرائدة التي تتبناها وزارة التربية البحرينية في تعزيز قيم المواطنة من خلال تأسيسها لمدارس تهتم بهذا الشأن .

واطلع الوزير البحريني على مطبوعات وفعاليات مركز جنيف لحقوق الإنسان والتي تعكس رؤيته وأهدافه.

وأكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن برامج المركز وأنشطته تسهم في تعزيز الحوار العالمي وزيادة الوعي وبناء القدرات، من خلال تصميم البرامج الخاصة برفع مستوى الأداء المهني للعاملين والمتخصصين في الشأن الحقوقي بالمؤسسات العامة والخاصة وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها.

وأثنى القاسم على التعاون العلمي والتعليمي مع وزارة التربية البحرينية التي تشكل أحد شركاء المركز الاستراتيجيين المتميزين، مؤكداً تعزيز أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة.