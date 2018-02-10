"الوطني للبحث والإنقاذ" يُخلي ألمانياً أغمي على متن سفينة

الشارقة 24 – وام:





نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، يوم الجمعة، مهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الألمانية، تعرض لحالة إغماء نتيجة انخفاض في ضربات القلب على متن سفينة سياحية.

وكان مركز العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، قد تلقى نداء نجدة من قبطان السفينة حيث تم تحديد موقع السفينة والتواصل مع قائدها، وعلى الفور تم تحريك طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز لإخلاء المريض الذي يبلغ من العمر 61 عاماً، وكانت حالته الصحية حرجة مما تطلب الإخلاء الفوري إلى أقرب مستشفى.

وتم إخلاء المريض بواسطة الرافعة من السفينة السياحية والتنسيق مع عمليات شرطة الفجيرة وإبلاغهم لاستقبال المريض ونزول الطائرة بمهبط مستشفى الفجيرة.