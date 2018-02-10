أطفال "دار زايد" يتعرفون على إنجازات المؤسس

الشارقة 24 – وام:

تعرف أطفال "دار زايد للرعاية الأسرية"، على إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر مسيرته وتاريخه المجيد، من خلال زيارة معرض الشيخ زايد التابع لنادي تراث الإمارات، ضمن مبادرة نظمتها شرطة أبوظبي، في إطار عام زايد 2018.

واطلع الأطفال ووفد شرطة أبوظبي برفقة خليفة خميس سالم المحيربي مدير المعرض على المقتنيات التي تجسّد رؤية المغفور له للإنسان والطبيعة، والصور النادرة والتراثية التي وثقت مسيرة حياته المليئة بالعطاء والإنجازات وجهوده في تحقيق التنمية الشاملة للوطن.

وأعرب الأطفال عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على مبادرتها لزيارة المعرض والتعرف على الإرث العميق لزايد الخير، طيب الله ثراه.

وأكد الرائد راشد محمد المهيري رئيس قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تبني مبادرات إنسانية تنسجم مع استراتيجية عام زايد، للاحتفاء بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات الأسرية والإنسانية، لتعزيز المبادرات التي تخدم وتسعد أبناء المجتمع.