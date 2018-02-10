سعود بن صقر يفتتح "قمة الحد البحري" في رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة "قمة الحد البحري" بجزيرة المرجان في رأس الخيمة، بحضور أكثر من 500 شخص من بينهم 300 من أصحاب الشركات الناشئة و50 مستثمراً، إلى جانب ممثلين عن شركات عالمية و30 محاضراً ومدرب أعمال.

وقام سموه بجولة بالفعاليات التي عرض خلالها المبتكرون ورواد الأعمال أعمالهم أمام سموه والوفد المرافق له وشملت العروض شركات في مجال الواقع الافتراضي والمدفوعات الرقمية والبلوك تشين.

حضر حفل الافتتاح الذي جرى الجمعة برعاية سموه، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وفاهان مارتيروسيان وزير النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية أرمينيا، وكيغام غريبجانيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، وأرسين كاراميان نائب وزير شؤون الرياضة والشباب في جمهورية أرمينيا، بالإضافة الى مدراء الدوائر الحكومية في الإمارة.

وتم على هامش القمة توقيع عدد من الاتفاقيات وإطلاق المبادرات الحكومية الداعمة للابتكار، حيث أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة روبوتاً يقيس معدل سعادة المتعاملين وتسهيل إجراءات المتعاملين .

وأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إطلاق مبادرة "أكو ملينيوم"، من إمارة رأس الخيمة خلال الفعاليات إلى جانب إطلاق تحدي استشراف المستقبل للمدن الخضراء والوظائف الخضراء بالتعاون مع حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة.

ووقعت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية الأرمينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم من خلالها العمل على بلورة اتفاقية تعاون مشترك في مجال تسهيل الأعمال بين الشركات في دولة الإمارات العربية وجمهورية أرمينيا خاصة في المجال الابتكاري.

فيما وقعت حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة عدة مذكرات تفاهم منها مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومذكرة تفاهم في مجال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الاستدامة والابتكار ومذكرة تفاهم مع صندوق محمد بن راشد للابتكار ومذكرة تفاهم لدعم للمشاريع ذات الأفكار الابتكارية ومذكرة تفاهم مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب يتم بموجبها العمل على تنظيم فعاليات مشتركة ودعم مشاريع الشباب المواطنين الابتكارية والتكنولوجية.