"الوطني" يؤكد أهمية إقرار وثيقة مكافحة الإرهاب في الوطن العربي

الشارقة 24 – وام:

أكد المجلس الوطني الاتحادي، أهمية إقرار الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، التي صدرت عن أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أهمية إقرار الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال مشاركة المجلس بوفد برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، في أعمال المؤتمر الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم السبت .

ويسعى البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربي من خلال هذه الوثيقة إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب.

يضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته أعضاء المجلس أعضاء البرلمان العربي، سعادة كل من خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، بالبرلمان العربي.

حضر المؤتمر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وغابريالا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

ومن جهته، قال سعادة عبد العزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي إن هذه الوثيقة، التي تم المصادقة عليها وإقرارها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، سترفع إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة لإقرارها في اجتماعاته المقبلة، موضحاً أن الوثيقة ستعالج التحديات التي تواجه الأمة العربية في سبيل مكافحة الإرهاب خاصة استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال "الكيان الإسرائيلي" وإنكاره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد سعادة محمد أحمد اليماحي، أهمية جلسة رؤساء البرلمانات العربية التي ناقشت وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكدت سعادة عائشة سالم بن سمنوه، أن رؤساء البرلمانات العربية بحثوا كيفية التصدي لظاهرة الارهاب خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم العربي وتنامي ظاهرة الارهاب.

وأوضح سعادة جاسم عبد الله النقبي، أهمية البيانات التي صدرت عن جلسة السبت وعلى رأسها الوثيقة الخاصة بمكافحة الإرهاب.

من جهته، قال سعادة خالد علي بن زايد الفلاسي، أهمية وثيقة مكافحة الإرهاب التي اعتمدها الاجتماع كونها تمس الواقع العربي وما تتعرض له بعض بلدانه من موجات إرهاب وتطرف، فضلاً عن مناقشة الوضع العربي والمخاطر التي تواجهه.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال أعمال المؤتمر بمقترحاتها وتعديلاتها على "مشروع وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب"، وكذلك مقترحاتها وتعديلاتها على "مشروع البيان المتعلق بتطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة".

وصدر عن الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بيان مشترك بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة.

وسبق أعمال المؤتمر اجتماع عقد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والأزهر الشريف، وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة وثيقة مكافحة الإرهاب التي خرجت عن المؤتمر.