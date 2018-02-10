مطار أبوظبي: تأخير 15 رحلة وتحويل 5 في يومين بسبب الضباب

الشارقة 24 – وام:

شهد مطار أبوظبي الدولي، تأخير 6 رحلات مغادرة صباح يوم السبت، تابعة لشركات محلية وعالمية بسبب التأخير في الوصول إلى المطار، جراء الأحوال الجوية غير المواتية للطيران، بسبب الضباب الكثيف، وذلك في الساعات الأولى من الصباح والذي نجم عنه خفض مستويات الرؤية الأفقية في أجواء المطار إلى ما دون 150 متراً، إضافة إلى تحويل 4 رحلات، ثلاث منها إلى الشارقة وواحدة إلى العين.

وتم إلغاء رحلة واحدة كانت مجدولة للقدوم من الهند، وذلك لكون أطقم الطيران غير مؤهلة للهبوط في مثل هذه الأجواء، لضمان تطبيق أنظمة ولوائح السلامة في العمليات، أثناء أجواء الرؤية المنخفضة، والتابعة لهيئات الطيران المدني المحلية والدولية .

كما شهد مطار أبوظبي، يوم الجمعة، تأخير إقلاع 9 رحلات تابعة لشركات محلية وعالمية من أبوظبي إلى وجهات مختلفة حول العالم، فيما تم تحويل رحلة واحدة إلى مطار مسقط الدولي، فيما عادت عمليات التشغيل إلى حالتها الطبيعية خلال النهار.

وقالت مطارات أبوظبي، يوم السبت، حول استعداداتها للتعامل مع مستجدات تكون الضباب الكثيف: إنها في تواصل وتعاون دائم مع الشركات العاملة بالمطار، مؤكدة استعدادها التام للتعامل مع المستجدات، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شركات الطيران، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية والمختصة العاملة بالمطار من أجل العمل على سلامة المسافرين وراحتهم.

وأكدت مطارات أبوظبي، أن حركة الإقلاع والهبوط تسير حالياً بصورة طبيعية مع ارتفاع مستوى الرؤية، وبالتالي فإن الرحلات الجوية إلى ومن جميع الوجهات الدولية التي يخدمها مطار أبوظبي الدولي تسير بصورة معتادة، وأوضحت أن مطار أبوظبي الدولي مجهز للتعامل مع عمليات الرؤية المنخفضة، ما يضمن استمرار العمليات في ظل هذه الظروف المناخية.