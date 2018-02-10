انطلاق حملة الشيخة فاطمة الإنسانية لعلاج المرأة والطفل في السودان

الشارقة 24 – وام:

بدأت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل "علاج"، نشاطها في القرى السودانية تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة"، بإشراف نخبة من الأطباء الإماراتيين والسودانيين الشباب،لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل، للتخفيف من معاناتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين.

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 "عام زايد"، وذلك بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبرعاية السيدة وداد بابكر حرم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وبشراكة استراتيجية مع مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام ومؤسسة سند الخيرية في نموذج مميز للشراكة الإنسانية.

وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: "إن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال تمكين المرأة والطفل في العمل التطوعي والعطاء الإنساني تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وهي خير دليل على عطائها المتواصل واهتمامها المستمر بالمبادرات المتميزة التي تستقطب المرأة العربية وتمكنها من تقــديم برامج علاجية وجراحية وتدريبية وعلميــة في مجــالات الطفولة والأمومة للفئات المعوزة من المــرضى على مستوى العالم".

من جهتها، ثمنت سامية محمد عثمان مدير عام مؤسسة سند الخيرية مبادرات "أم الإمارات" للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات أن الحملة الإنسانية بدأت مهامها التطوعية التشخيصية والعلاجية والوقائية في القرى السودانية من خلال عيادات متنقلة ومستشفى ميداني.