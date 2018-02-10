ولي عهد رأس الخيمة يُعين العبدولي رئيساً تنفيذياً لـ "المرجان"

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، قراراً بشأن تعيين المهندس عبد الله راشد جاسم العبدولي رئيساً تنفيذياً لشركة المرجان، إضافة إلى عمله كعضو في مجلس المديرين للشركة .

ونص القرار رقم 4 لسنة 2018، على إلغاء القرار رقم 15 لسنة 2014 وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

ويعد المهندس عبد الله راشد العبدولي من الكفاءات الوطنية الشابة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العمارة من الجامعة الأميركية في الشارقة عام 2009، وعلى شهادة الماجستير من جامعة باريس السوربون أبوظبي في مجال التخطيط الحضري والإقليمي في عام 2011، ويمتلك خبرات واسعة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري وإدارة المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.