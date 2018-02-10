محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الهند

الشارقة 24 – وام:

وصل إلى البلاد، يوم السبت، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في زيارة رسمية للدولة تستغرق يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقبال رئيس وزراء الهند و الوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية على أرض المطار، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية الهند، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة مودي.

وصافح رئيس وزراء جمهورية الهند كبار مستقبليه، من سمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوزراء وكبار المسؤولين في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الهندي.

كما كان في استقبال ضيف البلاد، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة الفريق الركن جمعة البواردي المستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فيما يرافق رئيس الوزراء الهندي وفد يضم إجيت دووال مستشار أمن دولة، ونفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وتي اس تيرومورثي سكرتير وزارة الخارجية وسوبهاش شاندرا غارغ سكرتير إدارة شؤون الاقتصادية، وأيه كيه شارما سكرتير دولة ناريندرا مودي، وغوبال باغلي سكرتير مشترك لدولة ناريندرا مودي، ومريتول كومار سكرتير مشترك "الخليج" وزارة الخارجية، وسانجيف كومار سينغلا سكرتير خاص لدولة ناريندرا مودي .