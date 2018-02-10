رئيس الوزراء الفرنسي يزور واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

زار إدوارد فيليب رئيس وزراء جمهورية فرنسا، يوم السبت، واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي.

وكان في استقباله لدى وصوله موقع الواحة، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وبدأ رئيس الوزراء الفرنسي زيارته باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال، ثم قام بجولة في مختلف أنحاء الواحة، استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وغيرها من الدلالات الوطنية الجليلة.

واختتم فيليب جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.