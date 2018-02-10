وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد

رئيس الوزراء الفرنسي يزور واحة الكرامة

  • السبت 10, فبراير 2018 في 7:44 م
  • رئيس وزراء فرنسا خلال زيارة واحة الكرامة
    رئيس وزراء فرنسا خلال زيارة واحة الكرامة
أجرى إدوارد فيليب رئيس وزراء جمهورية فرنسا، يوم السبت، زيارة إلى واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي.
الشارقة 24 – وام:
 
زار إدوارد فيليب رئيس وزراء جمهورية فرنسا، يوم السبت، واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي.
 
وكان في استقباله لدى وصوله موقع الواحة، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.
 
وبدأ رئيس الوزراء الفرنسي زيارته باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال، ثم قام بجولة في مختلف أنحاء الواحة، استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وغيرها من الدلالات الوطنية الجليلة.
 
واختتم فيليب جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.