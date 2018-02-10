محمد بن راشد يشهد سباق كأس رئيس الدولة للقدرة

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً الذي أقيم، يوم السبت، على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين.